Бельгия передала Украине легендарное научно-исследовательское судно: фото

Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно "Бельгика", что позволит Украине возобновить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды.

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Судно передано Украинскому научному центру экологии моря, который входит в структуру министерства.

Уже запланированы совместные украинского-бельгийские научные исследования в Черном и Северном морях.

"Судно исследовало почти 1 млн км моря и провело более тысячи научных кампаний, которые усовершенствовали знания бельгийцев о море. Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет. Бельгия с грустью прощается со своим научно-исследовательским кораблем 2Бельгика", – сказал заместитель министра экономики и труда Бельгии Томас Дермин.

Вместе с тем, по словам замминистра, он рад, что судно получит вторую жизнь благодаря сотрудничеству Бельгии с Украинским научным центром экологии моря.

Ожидается, что судно прибудет в Одессу в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

В июле Украина купила у Великобритании ледокол James Clark Ross.

Он должен прибыть в Одессу в первой половине сентября, а в декабре 2021 года судно отправится к Антарктиду.

Вадим Ребрина

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