Украинский ледокол прибудет в Одессу в сентябре

Британский ледокол RRS James Clark Ross, который Украина купила для ученых-полярников, прибудет в Одессу в первой половине сентября, а в декабре 2021 года отправится к Антарктиде. Об этом в эфире Громадське радіо сказал директор Национального антартического научного центра Евгений Дикий.

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"В сентябре ледокол прибудет в порт Одессы, а отправляться на станцию будем в декабре на этом ледоколе", – говорит Дикий.

По его словам, сейчас осуществляются юридические процедуры по покупке корабля.

Дикий отметил, что первая украинская экспедиция была доставлена на станцию Академик Вернадский именно на James Clark Ross.

"Кораблю 30 лет сейчас, для судна такого класса это немного. Он рассчитан минимум на 50 лет использования – 20 лет гарантии мы имеем. При хорошем хождении это может быть и 25-30 лет (использования. – Ред.). Это целое поколение ученых", – сказал он.

СПРАВКА. RRS James Clark Ross (JCR) является морским исследовательским судном для биологических, океанографических и геофизических круизов. Он оснащен набором лабораторий и лебедочных систем, которые позволяют размещать научное оборудование на корме или на миделе. Корабль имеет чрезвычайно низкий уровень шума, что позволяет использовать чувствительное акустическое оборудование.

7 июля правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций. Позже бюджетный комитет Рады одобрил покупку корабля.

Станислав Стороженко

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