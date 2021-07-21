Украинский ледокол прибудет в Одессу в сентябре
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"В сентябре ледокол прибудет в порт Одессы, а отправляться на станцию будем в декабре на этом ледоколе", – говорит Дикий.
По его словам, сейчас осуществляются юридические процедуры по покупке корабля.
Дикий отметил, что первая украинская экспедиция была доставлена на станцию Академик Вернадский именно на James Clark Ross.
"Кораблю 30 лет сейчас, для судна такого класса это немного. Он рассчитан минимум на 50 лет использования – 20 лет гарантии мы имеем. При хорошем хождении это может быть и 25-30 лет (использования. – Ред.). Это целое поколение ученых", – сказал он.
7 июля правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций. Позже бюджетный комитет Рады одобрил покупку корабля.
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