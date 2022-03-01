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Белый дом холодно отреагировал на призыв Зеленского о бесполетной зоне над Украиной

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 03:15
Белый дом холодно отреагировал на призыв Зеленского о бесполетной зоне над Украиной - Фото
Джен Псаки (Скриншот видео брифинга)

Белый дом в понедельник холодно отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского о создании бесполетной зоны для российских самолетов и ракет над Украиной, заявив, что такое решение США будет равносильно прямому конфликту с Россией, который неприемлем для Вашингтона. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters.

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Она сказала, что введение бесполетной зоны станет шагом к отправке американских войск для противостояния России.

Для этого потребуется "развернуть американские военные силы для обеспечения соблюдения того, что может быть... потенциально прямым конфликтом и, возможно, войной с Россией, чего мы не планируем".

Отвечая на отдельный вопрос о бесполетной зоне для российских рейсов над Соединенными Штатами, Псаки ответила, что это не обсуждалось, но отметила, что многие американские авиакомпании летают над Россией, чтобы попасть в Азию и другие части мира.

  • 24 февраля Зеленский призвал Запад срочно сделать над Украиной бесполетную зону и остановить Путина.
Вадим Ребрина
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Россия США бесполетная зона
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