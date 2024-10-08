Поддержка Украины станет "большой частью" участия Байдена в Рамштайне

Джо Байден (Фото: EPA)

Участие президента США Джо Байдена во встрече "Рамштайн" в Германии будет "мощным символом" для Украины и союзников. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что Байден выступает лидером в вопросе помощи Украине и смог усилить НАТО, чтобы получить поддержку для нашей страны в борьбе с Россией. Поэтому обсуждение помощи Украины будет "большой частью" Рамштайна, который состоится уже в эту субботу, 12 октября.

"Продолжение этой поддержки, продолжение того, чтобы делать все возможное, чтобы остановить российскую агрессию. И поэтому, это, безусловно, будет большой частью этого. Продолжение вклада в выполнение обещания НАТО также будет большой частью этого", — сказала Жан-Пьер.

Она также отметила, что участие Байдена в Рамштайне — это символ возобновления партнерства между США и Германией и тесного сотрудничества по "самым насущным мировым проблемам". Также этот визит будет подчеркивать "глубокую приверженность" и "решительную поддержку" безопасности в трансатлантическом регионе.