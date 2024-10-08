Підтримка України стане "великою частиною" участі Байдена в Рамштайні

Джо Байден (Фото: EPA)

Участь президента США Джо Байдена у зустрічі "Рамштайн" у Німеччині буде "потужним символом" для України та союзників. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Вона наголосила, що Байден виступає лідером у питанні допомоги Україні та зміг посилити НАТО, щоб отримати підтримку для нашої країни у боротьбі з Росією. Тому обговорення допомоги України буде "великою частиною" Рамштайну, який відбудеться вже цієї суботи, 12 жовтня.

"Продовження цієї підтримки, продовження того, щоб робити все можливе, щоб зупинити російську агресію. І тому, безумовно, буде великою частиною цього. Продовження внеску у виконання обіцянки НАТО також буде великою частиною цього", — сказала Жан-П'єр.

Вона також зазначила, що участь Байдена у Рамштайні — це також символ відновлення партнерства між США та Німеччиною та тісної співпраці з "найнагальніших світових проблем". Крім того, цей візит підкреслюватиме "глибоку прихильність" та "рішучу підтримку" безпеки в трансатлантичному регіоні.