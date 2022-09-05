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Бен Стиллер и Шон Пенн после поездки в Украину стали невъездными в РФ

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 16:01
Бен Стиллер и Шон Пенн после поездки в Украину стали невъездными в РФ - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Россия запретила въезд американским актерам Бену Стиллеру и Шону Пенну, поддержавшим Украину в войне и недавно приезжавшим в Киев. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

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Также под российскими санкциями оказались ряд американских сенаторов: Рик Скотт и Кевин Крамер, подавшие в июле законопроект о санкциях на продажу российской нефти Китая, Кирстен Синема, Патрик Туми, а также министр торговли Джина Раймондо с заместителями, представители американского бизнеса.

Российский МИД считает, что эти люди отвечают за разрушение двусторонних связей и нагнетание конфронтации между РФ и США.

  • Бен Стиллер – посол доброй воли ООН. Он приезжал в Украину 20 июня, где посетил Ирпень и Макаров в Киевской области, а также Львов. В ходе своего визита он успел также встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
  • Шон Пенн, снимающий документальный фильм о российском вторжении в Украину, приезжал в Украину 27 июня.
Андрій Водяний
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Россия санкции война шон пенн бен стиллер
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