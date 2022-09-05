Бен Стиллер и Шон Пенн после поездки в Украину стали невъездными в РФ

Россия запретила въезд американским актерам Бену Стиллеру и Шону Пенну, поддержавшим Украину в войне и недавно приезжавшим в Киев. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Также под российскими санкциями оказались ряд американских сенаторов: Рик Скотт и Кевин Крамер, подавшие в июле законопроект о санкциях на продажу российской нефти Китая, Кирстен Синема, Патрик Туми, а также министр торговли Джина Раймондо с заместителями, представители американского бизнеса.

Российский МИД считает, что эти люди отвечают за разрушение двусторонних связей и нагнетание конфронтации между РФ и США.

Бен Стиллер – посол доброй воли ООН. Он приезжал в Украину 20 июня, где посетил Ирпень и Макаров в Киевской области, а также Львов. В ходе своего визита он успел также встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Шон Пенн, снимающий документальный фильм о российском вторжении в Украину, приезжал в Украину 27 июня.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.