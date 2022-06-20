Американский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер посетил Ирпень и Макаров в Киевской области. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале BBC News Украина.

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"Привет! Я Бен Стиллер, и я в Украине. Я встречаюсь с людьми, которые пострадали от войны, и слушаю истории о том, как это изменило их жизнь. Война и насилие разрушают человеческие жизни во всем мире. Никто не хочет оставлять свой дом. Быть в безопасности – это право, которое должно быть доступно каждому", – говорит Стиллер.

До визита в Киев актер побывал в Польше и во Львове, где встретился с украинскими переселенцами.

В ролике говорится, что он прибыл в Украину с гуманитарной миссией.

После Ирпеня и Макарова Стиллер посетил Офис президента, где встретился с главой государства Владимиром Зеленским.

"Вы мой герой. Вы удивительный!" – сказал Стиллер Зеленскому. "И ради этого вы бросили свою великую актерскую карьеру?" – спросил он президента. "Не такую уж великую" – отшутился Зеленский. "Вы сплотили страну и, знаете, это вдохновляет весь мир", – сказал Стиллер.

В разговоре с президентом о своей поездке в Ирпень и Макаров актер отметил, что "сложно понять, что здесь происходит, пока не увидишь все сам".

"Украинцы ощущают поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", – говорится в сообщении ОП о визите Бена Стиллера.

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Вадим Ребрина

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