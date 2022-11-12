Бэнкси подтвердил авторство одного из двух граффити в Бородянке. Есть еще в Ирпене: фото

Британский художник Бэнкси подтвердил авторство граффити, которое появилось в городе Бородянка Киевской области. Художник опубликовал его фото у себя в Instagram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Граффити нанесено на стену одной из разрушенных в Бородянке многоэтажек, которую разбомбили российские оккупанты.

На нем изображена маленькая гимнастка, которая стоит на руках. Она опирается на обломки дома, словно на спортивный снаряд.

Есть еще два граффити, которые недавно появились в Бородянке и Ирпене – по стилю очень похожи на работы Бэнкси. Эти работы опубликованы в Instagram пользователя Ed Ram.

В Ирпене на разрушенном дома, прямо над дырой от снаряда нарисована еще одна маленькая гимнастка – на этот раз с лентой. Создается впечатление, что эта дыра от снаряда – шар, на котором танцует девочка.

А второе граффити в Бородянке изображает маленького мальчика в кимоно, который бросает на землю взрослого дзюдоиста.

Ed Ram предположил, что граффити с мальчиком и дзюдоистом отсылает к российскому диктатору Владимиру Путину, который увлекается дзюдо, и победившим его украинцам, которым почти все пророчили поражение.

29 марта 2022 года сообщалось, что картину Бэнкси продали на аукционе, чтобы отдать деньги киевской больнице Охматдет.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.