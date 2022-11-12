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Бэнкси подтвердил авторство одного из двух граффити в Бородянке. Есть еще в Ирпене: фото

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 00:40
Бэнкси подтвердил авторство одного из двух граффити в Бородянке. Есть еще в Ирпене: фото - Фото
Граффити в Бородянке (Фото: Instagram Бэнкси)

Британский художник Бэнкси подтвердил авторство граффити, которое появилось в городе Бородянка Киевской области. Художник опубликовал его фото у себя в Instagram.

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Граффити нанесено на стену одной из разрушенных в Бородянке многоэтажек, которую разбомбили российские оккупанты. 

На нем изображена маленькая гимнастка, которая стоит на руках. Она опирается на обломки дома, словно на спортивный снаряд.

Бэнкси подтвердил авторство одного из двух граффити в Бородянке. Есть еще в Ирпене: фото

Бэнкси подтвердил авторство одного из двух граффити в Бородянке. Есть еще в Ирпене: фото

Есть еще два граффити, которые недавно появились в Бородянке и Ирпене – по стилю очень похожи на работы Бэнкси. Эти работы опубликованы в Instagram пользователя Ed Ram.

В Ирпене на разрушенном дома, прямо над дырой от снаряда нарисована еще одна маленькая гимнастка – на этот раз с лентой. Создается впечатление, что эта дыра от снаряда – шар, на котором танцует девочка.

Бэнкси подтвердил авторство одного из двух граффити в Бородянке. Есть еще в Ирпене: фото

А второе граффити в Бородянке изображает маленького мальчика в кимоно, который бросает на землю взрослого дзюдоиста.

Ed Ram предположил, что граффити с мальчиком и дзюдоистом отсылает к российскому диктатору Владимиру Путину, который увлекается дзюдо, и победившим его украинцам, которым почти все пророчили поражение.

Бэнкси подтвердил авторство одного из двух граффити в Бородянке. Есть еще в Ирпене: фото
Наталія Медведєва
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ирпень бэнкси бородянка
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