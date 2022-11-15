UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в Украине: фото

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 12:58

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в различных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке. Об этом пишет издание The Art Newspaper.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На одной из фресок изображен мужчина, который похож на российского диктатора Владимира Путина. Другая работа изображает двух детей, использующих противотанковое заграждение в качестве качелей. Третья фреска изображает гимнастку, выполняющую стойку на руках.

Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в Украине: фото

Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в Украине: фото

Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в Украине: фото

Бэнкси подтвердил авторство этих, а также еще четырех работ. Среди них женщина в халате, с волосами на бигуди, в противогазе и с огнетушителем в руках; бородатый мужчина принимает ванну; и еще одна работа, в которой Бэнкси использовал существующее граффити с изображением пениса, превратив его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.

Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в Украине: фото

Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в Украине: фото

Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в Украине: фото

Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в Украине: фото

Эти граффити Бэнкси — первые публичные работы художника за год молчания. Но ранее, в марте, вскоре после российского вторжения, на аукционе была продана репродукция одной из самых известных антивоенных работ Бэнкси CND Soldiers, а вырученные от ее продажи более $100 000 были направлены Охматдету.

  • Ранее Бэнкси подтвердил авторство граффити, которое появилось в Бородянке Киевской области
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
искусство граффити бэнкси
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 