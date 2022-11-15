Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в Украине: фото

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в различных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке. Об этом пишет издание The Art Newspaper.

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На одной из фресок изображен мужчина, который похож на российского диктатора Владимира Путина. Другая работа изображает двух детей, использующих противотанковое заграждение в качестве качелей. Третья фреска изображает гимнастку, выполняющую стойку на руках.

Бэнкси подтвердил авторство этих, а также еще четырех работ. Среди них женщина в халате, с волосами на бигуди, в противогазе и с огнетушителем в руках; бородатый мужчина принимает ванну; и еще одна работа, в которой Бэнкси использовал существующее граффити с изображением пениса, превратив его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.

Эти граффити Бэнкси — первые публичные работы художника за год молчания. Но ранее, в марте, вскоре после российского вторжения, на аукционе была продана репродукция одной из самых известных антивоенных работ Бэнкси CND Soldiers, а вырученные от ее продажи более $100 000 были направлены Охматдету.

Ранее Бэнкси подтвердил авторство граффити, которое появилось в Бородянке Киевской области

Вадим Ребрина

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