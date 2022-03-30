Бердянск, Мелитополь, Энергодар: сегодня будут работать три гуманитарных коридора

На сегодня, 30 марта, запланировано три гуманитарных коридора – из Бердянска, Мелитополя и Энергодара. Об этом на брифинге сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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На среду, 30 марта, запланированы коридоры:

- для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;

- для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;

- для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

Верещук сообщила, что сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья.

"Требуем от оккупационных войск соблюсти взятые на себя обязательства и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты", – добавили министр.

Вчера гуманитарными коридорами на собственном транспорте в Запорожье добрались 1665 человек, из них 936 мариупольцев.

Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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