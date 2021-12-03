UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Берлин, скорее всего, выдаст Лондону предполагаемого российского шпиона

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 19:13
Берлин, скорее всего, выдаст Лондону предполагаемого российского шпиона - Фото
Иллюстративное фото (Depositphotos)

Прокуратура Бранденбурга изучает и, вероятнее всего, удовлетворит запрос Великобритании о выдаче ей подозреваемого в шпионаже "Давида С.", который работал в британском посольстве в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подозреваемого гражданина Британии в начале августа 2021 года задержали сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). По информации Федеральной прокуратуры, задержанный был сотрудником британского посольства в Берлине (без дипломатического статуса, на правах местного наемного персонала) и как минимум один раз передал документы посольства агенту российской разведки.

По заявлению главы комитета по иностранным делам британского парламента Тома Тугендхата, британские и немецкие спецслужбы несколько месяцев вели наблюдение за этим человеком и "получили полезную информацию о работе российской разведки в Берлине". 

DW пишет, что если обвинения подтвердятся, то "Давид С". станет "одним из целого ряда российских шпионов, которые в последнее время были разоблачены в ФРГ". Издание напоминает, что в июне 2021 года Федеральная прокуратура задержала по подозрению в шпионаже российского сотрудника одного из немецких университетов, а гражданин Германии, который в 2017 году передал России чертежи германского Бундестага, был недавно осужден.

  • В июне 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
  • В сентябре 2021 года сообщалось, что Германия расследует попытки кражи личных данных немецких политиков хакерской группой, которую немецкая разведка связывает с Главным управлением разведки России.

Читайте также: "Везде слышишь: Европа – это лежбище для спецслужб РФ". Интервью посла, разрушающего фейки

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания Германия шпионаж спецслужбы российская разведка шпионский скандал
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 