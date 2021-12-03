Берлин, скорее всего, выдаст Лондону предполагаемого российского шпиона

Прокуратура Бранденбурга изучает и, вероятнее всего, удовлетворит запрос Великобритании о выдаче ей подозреваемого в шпионаже "Давида С.", который работал в британском посольстве в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Подозреваемого гражданина Британии в начале августа 2021 года задержали сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). По информации Федеральной прокуратуры, задержанный был сотрудником британского посольства в Берлине (без дипломатического статуса, на правах местного наемного персонала) и как минимум один раз передал документы посольства агенту российской разведки.

По заявлению главы комитета по иностранным делам британского парламента Тома Тугендхата, британские и немецкие спецслужбы несколько месяцев вели наблюдение за этим человеком и "получили полезную информацию о работе российской разведки в Берлине".

DW пишет, что если обвинения подтвердятся, то "Давид С". станет "одним из целого ряда российских шпионов, которые в последнее время были разоблачены в ФРГ". Издание напоминает, что в июне 2021 года Федеральная прокуратура задержала по подозрению в шпионаже российского сотрудника одного из немецких университетов, а гражданин Германии, который в 2017 году передал России чертежи германского Бундестага, был недавно осужден.

В июне 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Германия расследует попытки кражи личных данных немецких политиков хакерской группой, которую немецкая разведка связывает с Главным управлением разведки России.

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Сергей Бережной

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