Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику – Кулеба

Решение о запрете украинской символики в Германии было ошибкой немецкого правительства, поскольку воины с этим флагом сейчас защищают от российской агрессии не только Украину, но и Европу. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень", – подчеркнул он.

По словам Кулебы инцидент, когда в Берлине полиция отобрала у участников митинга украинский флаг – "это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии".

Как сообщает ВВС, 8 мая полиция Берлина забрала у участников митинга гигантский украинский флаг с надписью "Они – это мы", который развернули у советского мемориала на мероприятии, посвященном 77-летию окончания Второй мировой войны. Инцидент произошел на следующий день после того, как региональный сенат запретил вывешивание российских и украинских флагов на мероприятиях, посвященных капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.

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Яна Катасонова

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