Бессмертный: Нормандская четверка вряд ли соберется до сентября

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Переговорщик от Украины в политической подгруппе минского процесса по Донбассу Роман Бессмертный полагает, что не стоит ожидать встречу нормандской четверки до сентября 2019 года, так как ни новый состав правительства, ни новый глава МИД пока не назначены. Об этом пишет РБК-Украина.

"Встречу нормандской четверки до сентября ожидать не стоит", - заявил Бессмертный в комментарии изданию.

По словам Бессмертного, встреча лидеров формата - это "финализирующий" момент, и чтобы она состоялась, нужно провести встречу на уровне политических директоров, глав МИД и лидеров правительств.

"У каждого из них есть своя функция в этом процессе", - подчеркнул он.