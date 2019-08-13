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Бессмертный: Нормандская четверка вряд ли соберется до сентября

Бессмертный: Нормандская четверка вряд ли соберется до сентября - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.08.2019, 10:57

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам "Минска" считает, что встреча лидеров - это "финализирующий момент"

Переговорщик от Украины в политической подгруппе минского процесса по Донбассу Роман Бессмертный полагает, что не стоит ожидать встречу нормандской четверки до сентября 2019 года, так как ни новый состав правительства, ни новый глава МИД пока не назначены. Об этом пишет РБК-Украина

"Встречу нормандской четверки до сентября ожидать не стоит", - заявил Бессмертный в комментарии изданию.

По словам Бессмертного, встреча лидеров формата - это "финализирующий" момент, и чтобы она состоялась, нужно провести встречу на уровне политических директоров, глав МИД и лидеров правительств.

"У каждого из них есть своя функция в этом процессе", - подчеркнул он.

  • 6 августа президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину с призывом как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате в связи с эскалацией в Донбассе.

  • Нормандская четверка - группа лидеров четырех стран (Украины, Германии, Франции, РФ) по урегулированию ситуацию на востоке Украины.

  • За 5 лет функционирования нормандской четверки лидеры стран собирались шесть раз.

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Донбасс нормандская четверка нормандский формат роман бессмертный
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