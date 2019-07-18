Бессмертный об обмене пленными: Давайте снимем розовые очки

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный призвал быть реалистами и не анонсировать каждый день освобождение пленных. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос о 24 пленных украинских моряках, Бессмертный отметил, что "они находятся за рамками" процесса обмена пленными, о котором достигнута договоренность в Минске.

Он напомнил, что по морякам существует решение трибунала и диалог между президентами двух стран - Зеленским и Путиным.

"И украинская сторона настаивает на безусловном выполнении этого решения", - сказал он.

Бессмертный призвал не торопить события и не анонсировать каждый день освобождение пленных.

"Вместе с тем, давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождение через день, через два и так далее. Это не просто тяжелый процесс, это тяжелейший процесс, и, слава богу, что вчера его сорвали с места. Я еще раз говорю - Украина вчера готова была начать процедуру обмена пленными", - отметил он.

Сегодня Бессмертный заявил, что на вчерашних переговорах трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69. Он уточнил, что в число 69 входят только те, кто находится на территории оккупированных областей Луганской и Донецкой областей. В этот список не включены политзаключенные, находящиеся в Крыму и в России, в том числе нет 24 моряков.