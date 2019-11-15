Без референдума землю иностранцам продавать не будут – Разумков

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Рынок земли могут открыть для иностранцев, но только после референдума. Так считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, о чем он заявил в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

По его словам, сообщения, будто бы такой референдум пропишут в законе еще до голосования за рынок земли во втором чтении, "не соответствуют действительности".

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"Это невозможно физически: подготовить и провести референдум, закона о нем нет", - напомнил Разумков.

Референдум, говорит он, состоится. И только после него, когда украинцы ответят, готовы или нет они дать возможность иностранцам покупать землю/корпоративные права, рынок могут открыть и для иностранцев.

Справка. 13 ноября 2019-го Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (смотрите поименно). О чем это - кратко. "Слуги народа" смогли сами принять его - 227 "за" плюс 13 внефракционных. Принятие в целом прогнозируют до конца года.

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