Без Украины российский имперский проект невозможен – Зоря

Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Москва пытается крепко держать Украинскую церковь, потому что без Украины в целом российский имперский проект невозможен. Такое мнение высказал архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины, представитель ПЦУ при Европейских институциях Евстратий Зоря во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

Он добавил, что независимость Украинской церкви от Москвы полностью меняет баланс сил и нынешние процессы влияют на все мировое православие.

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"Продолжается борьба, будет ли мировое православие со всем миром двигаться вперед или оно вернется в имперскую, средневековую парадигму", - добавил священнослужитель, отметив, что Вселенский патриархат движется вперед, а Московский - представляет собой имперскую модель.

4 апреля Зоря заявил, что Русская православная церковь хочет вернуть "украинский вопрос" к состоянию перед 2018 годом.