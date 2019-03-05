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05.03.2019, 19:40

Бигус о родственниках в России: У меня они есть и в странах ЕС

Бигус о родственниках в России: У меня они есть и в странах ЕС - Фото
Денис Бигус (фото - скриншот)

Денис Бигус говорит, что его продолжат дескредитировать родственниками жены

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Родственники жены в России - есть, связи с ними - нет. Еще есть родственники в странах Евросоюза. Об этом в интервью LIGA.net заявил журналист Денис Бигус (читайте полное интервью: Денис Бигус: Пашинский и Гладковский - конкуренты по распилу оборонки), отвечая на вопрос о родственниках в РФ, связанных с силовыми структурами.

"Если мы говорим о родственниках из России, то давайте уточним, что это родственники жены. Они есть. Я одного из них встречал даже лет семь назад. В целом, у меня за неделю появилось о них больше информации, чем за всю мою жизнь", - заявил Бигус.

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"Они (заказчики вбросов, - ред.) надеются, что я начну опровергать наличие родственников? Нет, не начну. Или то, что у жены действительно есть родственники? И этого тоже не собираюсь делать. Я вообще не буду нести ответственность за людей, которых я не знаю", - добавил журналист.

Бигус признает, что "Россия токсична на фоне аннексии Крыма и войны в Донбассе". "Но есть же разница между наличием родственников и наличием какой-либо деятельности - это не равно. У меня и в ЕС есть родственники", - сказал он.

Ранее блогер Андрей Дзиндзя заявил, что у Бигуса есть родственники в России, связанные с ГРУ и ФСБ. 

Читайте полный текст интервью: Денис Бигус: Пашинский и Гладковский - конкуренты по распилу оборонки

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Теги: коррупция, армия, Денис Бигус
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