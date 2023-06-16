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Bihus.Info: Мама судьи Печерского райсуда Вовка строит 4-этажный отель на пляже в Одессе

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 19:11
Bihus.Info: Мама судьи Печерского райсуда Вовка строит 4-этажный отель на пляже в Одессе - Фото
Фото: bihus.info

Bihus.Info сообщает, что на морском побережье в Одессе фирма, якобы записанная на маму судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, загородила часть пляжа и строит там четырехэтажный отель.

Раньше на месте строительства (район Черноморка) было кафе. По документам – это не новое строительство, а реконструкция, пишут журналисты. Работы, по их данным, должны были быть завершены еще в 2021 году.

Расследователи выяснили, что строит гостиницу компания Прим-отель. Ее владелица, по информации Bihus.Info, – Наталья Гладка, мама киевского судьи Сергея Вовка. "По крайней мере, ее фамилию, как матери, он отмечал в официальном судейском досье. И ей же даровал в 2014 году имущество в Одессе", – говорится в расследовании.

В комментарии журналистам Bihus.Info Вовк отметил: "Я никакой хозяйственной деятельности не веду, какой-либо противоправной деятельности я не веду. И если есть вопросы о моей деятельности, обращайтесь, пожалуйста, к спикеру суда". А по поводу строительства в Одессе "советовал обращаться к матери", пишут расследователи.

Наталья Гладка в комментарии Bihus.Info заявила, что Сергей Вовк не ее сын. А также дала понять, что строительные работы на пляже будут продолжаться, говорится в расследовании.

Вадим Ребрина
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сергей вовк
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