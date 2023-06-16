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Bihus.Info: Мама судді Печерського райсуду Вовка будує чотириповерховий готель на пляжі в Одесі

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 19:11
Bihus.Info: Мама судді Печерського райсуду Вовка будує чотириповерховий готель на пляжі в Одесі - Фото
Фото: bihus.info

Bihus.Info повідомляє, що на морському узбережжі в Одесі фірма, нібито записана на маму судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, загородила частину пляжу і будує там чотириповерховий готель.

Раніше на місці будівництва (район Чорноморка) було кафе. За документами – це не нове будівництво, а реконструкція, пишуть журналісти. Роботи, за їхніми даними, мали бути завершеними ще в 2021 році.

Розслідувачі з'ясували, що будує готель компанія Прим-отель. Її власниця, за інформацією Bihus.Info, – Наталя Гладка, мама київського судді Сергія Вовка. "Принаймні, її прізвище, як матері, він зазначав у офіційному суддівському досьє. І їй же дарував у 2014-му році майно в Одесі", – йдеться у розслідуванні.

У коментарі журналістам Bihus.Info Вовк зазначив: "Я ніякої господарської діяльності не веду, будь-якої протиправної діяльності я не веду. І якщо є питання з приводу моєї діяльності, звертайтесь, будь ласка, до спікера суду". А з приводу будівництва в Одесі "порадив звертатися до матері", пишуть розслідувачі.

Наталя Гладка у коментарі Bihus.Info заявила, що Сергій Вовк не її син. А також дала зрозуміти, що будівельні роботи на пляжі триватимуть, йдеться у розслідуванні.

Вадим Ребрина
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сергій вовк

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