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Bihus.info: МАУП "задним числом" внесла в сборники статьи Кивы, которых ранее там не было

30.04.2021, 21:46
Bihus.info: МАУП
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

На следующий день после публикации расследования Bihus.Info о кандидатскую диссертации народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Как отмечается, 27 апреля МАУП опубликовала на своем сайте "обновленные версии" сборников материалов научно-практических конференций 2018 и 2019 гг. с материалами Кивы, которых в первоначальных версиях не было.

То, что эти файлы загружены именно 27 апреля, видно из свойств самих файлов.

В "обновленных" версиях сборников из конференций 2018 и 2019 появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы.

Журналисты отмечают, что в Сети до сих пор есть предыдущие варианты этих сборников с меньшим количеством страниц. Одна из предоставленных журналистами ссылок на прежние версии сборников уже на работает, вторая пока есть.

  • 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук. 
  • На защиту Кивы не пустили ряд журналистов. 

Читайте также: Bihus.info: Диссертация Кивы — это "трэш" и "графомания" с поддельными документами: видео

Наталия Медведева
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илья кива ОПЗЖ диссертация мауп
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