Bihus.info: МАУП "задним числом" внесла в сборники статьи Кивы, которых ранее там не было

На следующий день после публикации расследования Bihus.Info о кандидатскую диссертации народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Как отмечается, 27 апреля МАУП опубликовала на своем сайте "обновленные версии" сборников материалов научно-практических конференций 2018 и 2019 гг. с материалами Кивы, которых в первоначальных версиях не было.

То, что эти файлы загружены именно 27 апреля, видно из свойств самих файлов.

В "обновленных" версиях сборников из конференций 2018 и 2019 появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы.

Журналисты отмечают, что в Сети до сих пор есть предыдущие варианты этих сборников с меньшим количеством страниц. Одна из предоставленных журналистами ссылок на прежние версии сборников уже на работает, вторая пока есть.

26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук.

На защиту Кивы не пустили ряд журналистов.

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Наталия Медведева

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