Журналисты Bihus.info проанализировали диссертацию, которую сегодня успешно защитил депутат от ОПЗЖ Илья Кива, и обнаружили в ней ряд существенных недостатков, нивелирующих ее научную ценность, а также поддельные, по мнению журналистов, сопроводительные документы.

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Как отмечают авторы расследования, для защиты кандидатской диссертации необходимо наличие научных публикаций и выступления на научных конференциях. Кива указал в диссертации, что опубликовал шесть научных статей и четыре выступления на конференциях.

Одно из выступлений якобы было в МАУП в 2018 году. Согласно информации в диссертации, текст этого выступления опубликован в официальном сборнике. Расследователи проверили эту информацию и не нашли в сборнике выступления Кивы. Такая же ситуация с якобы выступлением Кивы на научно-практической конференции в МАУП в 2019 году. Не помнит выступлений Кивы и координатор обоих конференций доктор наук Оксана Пархоменко.

Одна из научных статей на английском языке, указанная в диссертации Кивы, по мнению журналистов, переведена при помощи сервиса Google-translate.

Также журналисты отмечают, что цитаты классиков, которые Кива использовал в своей работе, даются не из первоисточников, а из публикаций других авторов. К примеру Джона Локка депутат цитирует по книге некоего Коропатника.

Авторы программы цитируют непосредственно саму диссертацию Кивы, отмечая, что некоторые фрагменты работы просто лишены смысла.

Научные оппоненты на защите Кивы — Алина Помаза-Пономаренко и Ирина Жукова. Обе дали одобрительные отзывы на работу депутата, однако журналистам отказались прокомментировать "сильные стороны" диссертации.

Также диссертация должна сопровождаться справками о ее научной актуальности и потенциальном практическом значении. Кива использовал четыре такие справки. Одну из них выдал Офис генпрокурора. В ней ведомство пишет, что уже внедряет "научную мысль Кивы" в свою практическую деятельность.

Журналисты поинтересовались, что именно из научной работы Кивы внедряет Офис генпрокурора. Глава офиса Ирина Венедиктова ответила: "Официально диссертационная работа и письмо от соискателя в Офис ГП не заходили. Эта справка — личная позиция человека, который ее подписал".

Еще одну справку выдал комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Там также сообщили, что уже внедряют "научные разработки" Кивы. Справку подписал глава комитета Денис Монастырский. Журналисты пробовали с ним связаться, но он не ответил на звонки.

Также справку Киве выдала "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению". Подписана она О.М. Руденко. Однако, утверждают расследователи, это нее подпись.

Они обратились в ассамблею, чтобы прояснить этот момент. Ответа не дождались. Однако через два дня на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, где защищался Кива, заменили файл с его диссертацией. Тепер та же справка подписана Е.О. Романенко. Авторы программы считают, что Кива подал справку с подделанной подписью, а когда это стало очевидным, файл с диссертацией подменили.

При этом исполнительным директором этой ассамблеи является Ирина Жукова, которая была оппонентом Кивы на его защите.

На вопрос о поддельной подписи в справке Кива после защиты посоветовал журналистам обращаться в правоохранительные органы.

Научный руководитель депутата Владимир Гурковский отказался комментировать эту историю расследователям.

Сегодня Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук.

На защиту Кивы не пустили ряд журналситов.

Вадим Ребрина

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