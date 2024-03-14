Bihus.Info нашел незадекларированное имущество главы Киевского метро. Кличко: Будет уволен
14 марта журналисты Bihus.Info выпустили расследование о незадекларированном имуществе главы Киевского метрополитена Виктора Брагинского – в частности, у него нашли имущество ориентировочной стоимостью 52 млн грн. Мэр столицы Виталий Кличко впоследствии заявил, что Брагинский будет отстранен.
"Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. А дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные", – написал мэр.
В расследовании Bihus.Info говорится о незадекларированном имуществе Брагинского и его семьи.
В частности, на мать Брагинского оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines. Они были куплены в январе 2024 года. Каждая стоит от 10 млн грн. Женщина отказалась объяснить, откуда у нее эти деньги.
Бывшая жена Ольга Брагинская приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК "Ричмонд" за 3 млн грн. По данным Bihus.Info, они все еще совместно проживают вместе. Кроме того, Брагинская владеет участком в элитной деревне Козин за $760 000, или 29 млн грн.
Вместе с тем, как отмечают журналисты, несколько лет назад Брагинский продал землю сестре в Киевской области за 2 млн грн, которая стоила "в десять раз дешевле".
Брагинский возглавляет Киевский метрополитен с 16 июля 2014 года.
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