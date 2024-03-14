Bihus.Info нашел незадекларированное имущество главы Киевского метро. Кличко: Будет уволен

Виктор Брагинский (Фото: Facebook)

14 марта журналисты Bihus.Info выпустили расследование о незадекларированном имуществе главы Киевского метрополитена Виктора Брагинского – в частности, у него нашли имущество ориентировочной стоимостью 52 млн грн. Мэр столицы Виталий Кличко впоследствии заявил, что Брагинский будет отстранен.

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"Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. А дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные", – написал мэр.

В расследовании Bihus.Info говорится о незадекларированном имуществе Брагинского и его семьи.

В частности, на мать Брагинского оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines. Они были куплены в январе 2024 года. Каждая стоит от 10 млн грн. Женщина отказалась объяснить, откуда у нее эти деньги.

Бывшая жена Ольга Брагинская приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК "Ричмонд" за 3 млн грн. По данным Bihus.Info, они все еще совместно проживают вместе. Кроме того, Брагинская владеет участком в элитной деревне Козин за $760 000, или 29 млн грн.

Вместе с тем, как отмечают журналисты, несколько лет назад Брагинский продал землю сестре в Киевской области за 2 млн грн, которая стоила "в десять раз дешевле".

Брагинский возглавляет Киевский метрополитен с 16 июля 2014 года.

8 декабря 2023 года на срочный ремонт закрыли тоннель метро между "Демеевской" и "Теремками". Сообщалось, что шесть станций метро на этом участке – "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – в ближайшие полгода будут работать только как укрытие.

Тоннель между "Демеевской" и "Лыбидской" остается закрытым.

12 марта 2024 года Киевский метрополитен решил возобновить работу верхнего выхода со станции метро "Крещатик", не работавшего два года.

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