Bihus.Info знайшов незадеклароване майно в очільника Київського метро. Кличко: Буде звільнений

Віктор Брагінський (Фото: Facebook)

14 березня журналісти Bihus.Info випустили розслідування про незадеклароване майно очільника Київського метрополітену Віктора Брагінського – зокрема, у нього знайшли майно орієнтовною вартістю 52 млн грн. Мер столиці Віталій Кличко згодом заявив, що Брагінського буде відсторонено.

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"Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні", – написав міський голова.

У розслідуванні Bihus.Info йдеться про незадеклароване майно Брагінського та його родини.

Зокрема, на матір Брагінського оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines. Вони були куплені у січні 2024 року. Кожна коштує від 10 млн грн. Жінка відмовилася пояснити, звідки у неї ці кошти.

Колишня дружина Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК "Річмонд" за 3 млн грн. За даними Bihus.Info, вони досі спільно проживають разом. Крім того, Брагінська володіє ділянкою в елітному селі Козин за $760 000, або 29 млн грн.

Разом з тим, як зазначають журналісти, декілька років тому Брагінський продав землю сестрі у Київській області за 2 млн грн, яка коштувала "удесятеро дешевше".

Брагінський очолює Київський метрополітен з 16 липня 2014 року.

8 грудня 2023 року на терміновий ремонт закрили тунель метро між "Деміївською" і "Теремками". Повідомлялося, що шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – найближчі пів року працюватимуть тільки як укриття.

Тунель між "Деміївською" та "Либідською" залишається закритим.

12 березня 2024 року Київський метрополітен вирішив відновити роботу верхнього виходу зі станції метро "Хрещатик", який не працював два роки.

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