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11.03.2019, 14:51

Билецкий объяснил участие несовершеннолетних в акциях Нацкорпуса

Билецкий объяснил участие несовершеннолетних в акциях Нацкорпуса - Фото
Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии потребовали от журналистов продемонстрировать факты, что в их массовых мероприятиях участвуют те, кому нет еще 18 лет

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Организовать возрастной контроль на массовых акциях Национального корпуса невозможно, а участие несовершеннолетних в таких мероприятиях - якобы нормальное явление для Европы. Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии Андрей Билецкий.

По его словам, информация об участии в акциях подростков ориентировочно 14-18 лет основана "только на внешних наблюдениях".

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"Зачастую бывает так, что нам говорят: это 16-летний. Я говорю: нет, это военнослужащий, ему уже давно 19 лет", - заявил он.

Фото: ЕРА

При этом Билецкий отметил, что "по всей Европе, в Бельгии, и на днях в России" на акции выходят подростки.

"Организовать возрастной контроль, когда на акцию пришли более шести тысяч людей... это абсолютно невозможно", - сказал он.

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Теги: Нацдружины, андрей билецкий, нацкорпус, возраст
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