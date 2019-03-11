Билецкий объяснил участие несовершеннолетних в акциях Нацкорпуса

Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Организовать возрастной контроль на массовых акциях Национального корпуса невозможно, а участие несовершеннолетних в таких мероприятиях - якобы нормальное явление для Европы. Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии Андрей Билецкий.

По его словам, информация об участии в акциях подростков ориентировочно 14-18 лет основана "только на внешних наблюдениях".

Реклама

"Зачастую бывает так, что нам говорят: это 16-летний. Я говорю: нет, это военнослужащий, ему уже давно 19 лет", - заявил он.

Фото: ЕРА

При этом Билецкий отметил, что "по всей Европе, в Бельгии, и на днях в России" на акции выходят подростки.

"Организовать возрастной контроль, когда на акцию пришли более шести тысяч людей... это абсолютно невозможно", - сказал он.

Читайте также: Между Нацкорпусом и Аваковым нет никакой связи - Билецкий