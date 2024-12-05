Биткоин превысил $100 000 после победы Трампа, как и прогнозировали аналитики

Фото: ЕРА/PABLO GIANINAZZI

Биткоин 5 декабря поднялся до отметки $100 000, установив свой новый исторический максимум со времени запуска криптовалюты более десяти лет назад. Как пишет Reuters, это произошло после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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По состоянию на момент написания новости стоимость биткоина составляла $102 718.

Цена биткоина резко выросла после оглашения победы Трампа на президентских выборах в США. В день выборов криптовалюта торговалась на уровне $69 000, но после подтверждения победы Трампа выросла до $75 000, по информации CoinDesk. Этот рост связывают с ожиданиями инвесторов по поводу более дружественной политики администрации Трампа по отношению к криптовалютам.

Прорыв отметки в $100 000 произошел через несколько часов после объявления ключевых назначений в новой администрации, среди которых кандидатура Пола Аткинса, бывшего республиканского члена SEC, на должность главы этого регулятора.

Трамп, ранее создавший собственную криптовалютную платформу, заявил о намерении сохранить принадлежащие федеральному правительству биткоины, а также выразил планы уволить главу SEC Гэри Генслера, известного своей жесткой позицией по регулированию криптовалютных компаний. Генслер подтвердил, что покинет пост в январе.