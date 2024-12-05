Біткоїн перевищив $100 000 після перемоги Трампа, як і прогнозували аналітики

Фото: ЕРА/PABLO GIANINAZZI

Біткоїн 5 грудня піднявся до позначки $100 000, встановивши свій новий історичний максимум з часу запуску криптовалюти понад десять років тому. Як пише Reuters, це відбулося після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

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Станом на момент написання новини, вартість біткоїна становила $102 718.

Ціна біткоїна різко зросла після оголошення перемоги Трампа на президентських виборах у США. У день виборів криптовалюта торгувалася на рівні $69 000, але після підтвердження перемоги Трампа зросла до $75 000, за інформацією CoinDesk. Це зростання пов’язують з очікуваннями інвесторів щодо більш дружньої політики адміністрації Трампа стосовно криптовалют.

Прорив позначки $100 000 стався через кілька годин після оголошення ключових призначень у новій адміністрації, серед яких кандидатура Пола Аткінса, колишнього республіканського члена SEC, на посаду голови цього регулятора.

Трамп, який раніше створив власну криптовалютну платформу, заявив про намір зберегти біткоїни, що належать федеральному уряду, а також висловив плани звільнити голову SEC Гері Генслера, відомого своєю жорсткою позицією щодо регулювання криптовалютних компаній. Генслер підтвердив, що залишить посаду у січні.