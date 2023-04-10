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Black Sea Trust поддержал независимых журналистов Украины в "темный" период, LIGA.net тоже

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 14:43
Black Sea Trust поддержал независимых журналистов Украины в
Фото: Black Sea Trust for Regional Cooperation

Партнерство

Во время полномасштабной войны украинские независимые медиа столкнулись с множеством вызовов. Бороться с российской дезинформацией, которую пропаганда РФ ни на секунду не прекращала распространять среди украинцев, журналистам приходилось и в условиях блекаута.

С этим вызовом LIGA.net помогли справиться наши партнеры.

Один из них – фонд Black Sea Trust for Regional Cooperation, который с 2007 года поддерживает активное гражданское общество – ключ к демократическому, социальному прогрессу и разрешению конфликтов в странах Черноморского региона.

Мы завершаем сотрудничество с BST и благодарим фонд за веру в украинскую журналистику, а также помощь в обеспечении бесперебойной работы нашей редакции.

Мілана Головань
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