Black Sea Trust поддержал независимых журналистов Украины в "темный" период, LIGA.net тоже

Партнерство

Во время полномасштабной войны украинские независимые медиа столкнулись с множеством вызовов. Бороться с российской дезинформацией, которую пропаганда РФ ни на секунду не прекращала распространять среди украинцев, журналистам приходилось и в условиях блекаута.

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С этим вызовом LIGA.net помогли справиться наши партнеры.

Один из них – фонд Black Sea Trust for Regional Cooperation, который с 2007 года поддерживает активное гражданское общество – ключ к демократическому, социальному прогрессу и разрешению конфликтов в странах Черноморского региона.

Мы завершаем сотрудничество с BST и благодарим фонд за веру в украинскую журналистику, а также помощь в обеспечении бесперебойной работы нашей редакции.

Мілана Головань

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