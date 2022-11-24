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Блекаут в Украине: как он выглядит на космических фотографиях NASA видео

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 19:45
Блекаут в Украине. Фото – NASA / PA
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NASA опубликовало видеомонтаж серии спутниковых снимков, на которых видно, как менялась освещенность территории Украины в течение ноября в результате ракетных ударов России по объектам энергетической инфраструктуры. 

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Изображения, сделанные в течение месяца, показывают поверхность Земли в темное время суток. Четко видны огни городов, яркость которых на территории Украины становится все меньше.

Читайте также: Разведка: Россия может устроить следующий массированный удар по Украине через неделю

   

Сергій Бережний
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nasa блекаут спутниковые снимки
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