NASA опубликовало видеомонтаж серии спутниковых снимков, на которых видно, как менялась освещенность территории Украины в течение ноября в результате ракетных ударов России по объектам энергетической инфраструктуры.
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Изображения, сделанные в течение месяца, показывают поверхность Земли в темное время суток. Четко видны огни городов, яркость которых на территории Украины становится все меньше.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в частности по Киеву. В ряде регионов – перебои со снабжением электроэнергией. Аварийно остановлены энергоблоки всех АЭС в Украине.
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