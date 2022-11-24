NASA опубликовало видеомонтаж серии спутниковых снимков, на которых видно, как менялась освещенность территории Украины в течение ноября в результате ракетных ударов России по объектам энергетической инфраструктуры.

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Изображения, сделанные в течение месяца, показывают поверхность Земли в темное время суток. Четко видны огни городов, яркость которых на территории Украины становится все меньше.

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Сергій Бережний

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