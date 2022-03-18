Блинкен не видит готовности Путина остановить войну
Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит, чтобы президент России Владимир Путин был готов остановить войну против Украины. Об этом он заявил на брифинге.
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Блинкен отметил, что США приветствуют участие Украины в переговорах с РФ, а также ее усилия, направленные на деэскалацию через дипломатию, прекращение огня и вывод российских войск.
Вашингтон также ценит усилия других стран, в том числе Франции, Турции, Германии, Израиля и других, отметил глава Госдепа. Однако он не видел каких-либо усилий со стороны РФ, чтобы довести войну до завершения дипломатическим путем.
"Дипломатия требует добросовестного участия в деэскалации от обеих сторон, и я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться", – сказал Блинкен.
Он отметил, что действия, которые Россия предпринимает каждый день, полностью контрастируют с любыми серьезными дипломатическими усилиями по прекращению войны.
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