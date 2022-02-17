Блинкен перечислил фейковые предлоги, которые Россия может использовать для вторжения

Россия может использовать разные ложные предлоги для оправдания своего возможного вторжения в Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления сегодня, 17 февраля, на заседании Совбеза ООН.

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Блинкен отметил, что США не знают точно, как именно будут развиваться события, и перечислил возможные варианты сфабрикованных Россией предлогов для нападения на Украину.

"Это может быть сфабрикованный теракт, обнаружение братских могил. Это может быть инсценировка удара беспилотника по мирному населению, а также фейковая, или даже реальная атака с применением химического оружия", – сказал он.

По словам госсекретаря США, Россия может охарактеризовать сфабрикованный ею инцидент как этническую чистку или геноцид.

"За последние несколько дней российские СМИ уже начали распространять некоторые из этих ложных тревог и заявлений, чтобы максимизировать общественное возмущение и заложить основу для вымышленного оправдания войны. Сегодня это еще больше усилилось", – продолжил Блинкен.

Затем, по его словам, Россия "отреагирует", чтобы "защитить граждан или этнических русских в Украине".

По его словам, это может быть ракетно-бомбовый удар, кибератаки, нацеленные на стратегические отрасли Украины, а затем последует сухопутное нападение.

Блинкен сказал, что все еще есть шанс избежать войны.

Ранее сегодня стало известно, что Россия может использовать заседание Совбеза ООН как часть плана по созданию предлога для вторжения в Украину. Блинкен изменил свои планы и решил выступить на заседании Совбеза ООН.

Наталия Медведева

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