США: Россия может использовать встречу Совбеза ООН как предлог для вторжения в Украину

Администрация президента США Джо Байдена считает, что Россия может попытаться использовать сегодняшнее заседание в Совете безопасности ООН как часть плана по созданию предлога для потенциального вторжения в Украину. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации, добавив, что Россия распространила среди стран СБ ООН документ с ложными претензиями к Украине, передает CNN.

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Сегодня, 16 февраля, в Совбезе ООН проходит заседание, посвященное выполнению минских соглашений.

"Ранее на этой неделе президент Путин без каких-либо фактических оснований обвинил Украину в совершении геноцида на востоке Украины. А минувшей ночью представительство России при ООН распространило среди членов Совета безопасности документ, который оно называет "совместным проектом Следственного комитета РФ и новостного канала RT". В "документе" утверждается, что в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины были совершены военные преступления. Каждое из этих утверждений является категорически ложным, – сказал чиновник. – Я ожидаю, что вы услышите, как Россия повторит эти заявления на сегодняшней встрече СБ ООН, и нам следует ожидать новых ложных сообщений от российских государственных СМИ в ближайшие дни".

Чиновник напомнил, что США уже несколько недель говорят о том, что есть признаки того, что Россия может в любой момент использовать ложный предлог, чтобы оправдать вторжение в Украину.

По его словам, этот предлог может принимать самые разные формы: провокация на Донбассе, претензия к деятельности НАТО, заявление о вторжении на территорию России.

"И мы уже видели за последние несколько дней ряд ложных заявлений со стороны России, в том числе, как я уже упоминал, сообщения о безымянной могиле мирных жителей, якобы убитых украинскими вооруженными силами", – рассказал чиновник.

Он напомнил заявления России о том, что США и Украина якобы разрабатывают биологическое или химическое оружие, что Запад якобы направляет партизан, чтобы убивать местных жителей на Донбассе.

"Каждое из этих утверждений категорически ложно", – сказал чиновник.

На фоне этих событий госсекретарь США Энтони Блинкен решил изменить свои планы и посетить встречу СБ ООН.

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Наталия Медведева

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