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Блинкен призвал не верить в "мирные" намерения россиян на переговорах: Судим по делам

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 18:08
Блинкен призвал не верить в
нтони Блинкен (Скриншот видео МИД Украины)

Несмотря на заявления участников переговоров Украина – Россия в Турции, официальный Вашингтон по-прежнему не видит причин доверять словам чиновников страны-оккупанта России о желании добиться мира с Украиной. Заявление главы Госдепартамента цитирует CNN.

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил: он не видит признаков, что переговоры "эффективно продвигаются вперед", так как США не видят "признаков реальной серьезности" со стороны России.

"Есть то, что Россия говорит, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", — сказал Блинкен в Рабате на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой.

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Глава Госдепа предостерег, что заявления из Москвы о "кардинальном сокращении боевых действий" вокруг Киева может быть ложью и отвлекающим маневром оккупантов.

По словам Блинкена, если россияне считают, что попытка захватить "только" восток и юг Украины может увенчаться успехом, "то они в очередной раз глубоко обманывают себя".

Глава Госдепа добавил, что Россия "должна немедленно прекратить агрессию и вывести войска".

  • Также сегодня, 29 марта, премьер Британии Джонсон заявил, что возможного в будущем прекращения огня со стороны РФ будет недостаточно для отмены антироссийских британских санкций.
Евгений Пилипенко
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война переговоры Энтони Блинкен
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