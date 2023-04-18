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Блинкен: Россия нарушила обязательства по зерновому соглашению, могут пострадать люди

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 16:47
Блинкен: Россия нарушила обязательства по зерновому соглашению, могут пострадать люди - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Россия нарушает обязательства по работе Черноморского зернового коридора, это ставит под угрозу продовольственную безопасность в странах, которые зависят от поставок зерна из Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

На пресс-конференции после завершения встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в Каруидзаве, Япония, Блинкен заявил, что Россия не выполняет обязательства перед странами, которые зависят от поставок зерна из Украины.

Россия в течение уже нескольких дней блокирует проведение инспекционных проверок грузовых судов, которые перевозят зерно в рамках Черноморской инициативы, настаивая на изменении очереди инспекций. Из-за этого прохождение Босфором зерна из Украины практически остановилось.

Как сообщило министерство инфраструктуры, 17 апреля Россия в очередной раз заблокировала проведение проверок

СПРАВКА. 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом были поставлены представителями Украины, России, ООН и Турции. Россия заключила с Турцией и ООН собственной аналогичное соглашение. 

  • 9 декабря 2022 года Зеленский обвинил Россию в торможении работы Черноморской зерновой инициативы. Некоторые суда с украинским зерном вынуждены ждать проверку более месяца.

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Сергій Бережний
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