"Боевая биография". На корабли ВМС ВСУ нанесут новые знаки об участии в войне: инфографика

На украинские военные корабли нанесут знаки боевых достижений. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

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"Во время будущих морских парадов, организованных в честь нашей победы над россией в Одессе, Севастополе и других приморских городах, каждый желающий сможет "прочесть" боевую биографию экипажей, записанную в виде специальных знаков на верхних ярусах надстройки на украинских военных кораблях", – говорится в сообщении.

Как отмечается, командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа утвердил нанесение на украинские военные корабли знаков достижений, отражающих успехи личного состава корабля во время ведения боевых действий на море.

Знаки разделены на две отдельные категории – за успешные боевые операции и за уничтожение вражеской техники.

Знаки за успешные боевые операции экипажи наносят на крылья ходового мостика.

Знаки за уничтожение вражеской техники наносят на верхний ярус надстройки, они выглядят как силуэт уничтоженной вражеской техники.

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Наталія Медведєва

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