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Боевика-террориста из Измаила приговорили к 14 годам заключения

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 17:08
Боевика-террориста из Измаила приговорили к 14 годам заключения - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Боевика террористической организации ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Как отмечается, житель Измаила в 2014 году присоединился к террористам ЛНР под позывным "Крыль" и называл себя командиром штурмовой роты. 

Осужденный принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

Боевик приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации.

Суд над террористом провели заочно. Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

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Наталія Медведєва
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боевик Офис генпрокурора
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