Боевика-террориста из Измаила приговорили к 14 годам заключения
Боевика террористической организации ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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Как отмечается, житель Измаила в 2014 году присоединился к террористам ЛНР под позывным "Крыль" и называл себя командиром штурмовой роты.
Осужденный принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей.
Боевик приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации.
Суд над террористом провели заочно. Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.
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