Боевики активизировали подготовку артиллерии - Минобороны

Иллюстративное фото: ЕРА

Российско-оккупационные войска в Донбассе оборудуют новые огневые позиции артиллерии и активизируют подготовку своих артиллерийских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации Главного управления разведки, главари боевиков удерживают в готовности к применению артиллерийские и минометные подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В частности, оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции артиллерии, в том числе с нарушением минских договоренностей по отводу вооружения.

Эти позиции оборудуются на территориях предприятий и придомовых территориях временно оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Осуществляется активная подготовка артиллерийских и минометных подразделений 1 и 2 АК. Они увеличили интенсивность учебных стрельб на полигонах и тренировок по управлению огнем в темное время суток.

Также в соединениях и частях оккупационных войск с 5 августа начаты сборы с корректировщиками артиллерийского огня.

Сегодня, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе из-за обстрела со стороны боевиков четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.