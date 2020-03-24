Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боевики на Донбассе под предлогом коронавируса не пускают миссию ОБСЕ

Боевики на Донбассе под предлогом коронавируса не пускают миссию ОБСЕ - Фото
ОБСЕ
24.03.2020, 20:45

Украина просит участников нормандского формата повлиять на боевиков, которые препятствуют миссии ОБСЕ

Боевики подконтрольных России террористических организаций ЛНР и ДНР на Донбассе под предлогом борьбы с распространением коронавируса блокируют доступ патрулей миссии ОБСЕ на временно оккупированные территории. Об этом сообщает МИД Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Члены миссии не имеют доступа на неподконтрольные правительству территории с 21 марта.

В МИД отметили, что это - прямое нарушение мандата СММ ОБСЕ и минских соглашений, и призвали международное сообщество, прежде всего, участников нормандского формата, продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию с целью обеспечения доступа миссии ОБСЕ на Донбасс.

В МИД подчеркнули, что Украина, прекратив пропуск через линию разграничения из-за распространения коронавируса, сделала исключение для миссий ОБСЕ, ООН, МККК.

Украина с 00:00 22 марта временно прекратила пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе. Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться в ранее установленном порядке.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
Донбасс МИД обсе коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 