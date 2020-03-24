Боевики на Донбассе под предлогом коронавируса не пускают миссию ОБСЕ

ОБСЕ

Боевики подконтрольных России террористических организаций ЛНР и ДНР на Донбассе под предлогом борьбы с распространением коронавируса блокируют доступ патрулей миссии ОБСЕ на временно оккупированные территории. Об этом сообщает МИД Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Члены миссии не имеют доступа на неподконтрольные правительству территории с 21 марта.

В МИД отметили, что это - прямое нарушение мандата СММ ОБСЕ и минских соглашений, и призвали международное сообщество, прежде всего, участников нормандского формата, продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию с целью обеспечения доступа миссии ОБСЕ на Донбасс.

В МИД подчеркнули, что Украина, прекратив пропуск через линию разграничения из-за распространения коронавируса, сделала исключение для миссий ОБСЕ, ООН, МККК.

Украина с 00:00 22 марта временно прекратила пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе. Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться в ранее установленном порядке.