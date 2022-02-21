Боевики обстреляли Новолуганское на Донбассе: погиб гражданский
Боевики обстреляли населенный пункт Новолуганское на Донбассе, в результате чего погиб мужчина 1970 года рождения. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.
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По данным Кириленко, в результате обстрела погиб гражданский, данные о нем уточняются. Сейчас известно, что это мужчина 1970 года рождения.
Также в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод.
По данным штаба операции объединенных сил, сегодня на Донбассе в результате обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, они находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести.
По состоянию на 17:00 со стороны оккупантов зафиксировано 54 нарушения, 45 из них – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
- С конца прошлой недели оккупанты резко усилили обстрелы на Донбассе, Россия запустила волну провокаций и фейков.
- Президент США Джо Байден считает, что лидер России Владимир Путин принял решение о нападении на Украину.
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