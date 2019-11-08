Боевики сорвали разведение в Петровском – штаб ООС

Владимир Кравченко (фото - Facebook ОК Північ)

Штаб ООС объявил о срыве боевиками разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба штаба.

"Враг сорвал разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского", - сказано в сообщении.

В штабе напомнили, что вчера украинская сторона через МИД сообщила ОБСЕ о готовности к разведению. Оно должно было начаться сегодня, в 12:00. От боевиков аналогичного сообщения до сих пор не последовало.

"Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - заявил штаб ООС.

Ранее командующий ООС Владимир Кравченко пояснил, что в 12:00 украинская сторона запустит белую ракету, что будет сигнализировать противнику о готовности начать разведение. "Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник не только сорвал процесс разведения, но и в который раз нарушил международные договоренности", - отметил командующий ООС.