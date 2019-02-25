Боевики в Донбассе хотят захватить украинские церкви – Епифаний

Митрополит Епифаний (фото - EPA)

С 1 марта возникнет угроза полного запрета деятельности общин и священников Украинской церкви, конфискации имущества и депортации священнослужителей, заявил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, передает пресс-служба Единой поместной Украинской православной церкви.

Основание для этого, как уточняется, - незаконное требование "зарегистрироваться по законам республики".

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Епифаний отметил также, что на протяжении всех лет войны в отдельных районах Донецкой и Луганской систематически нарушаются права верующих, это проявляется в гонениях, издевательствах, арестах, захвате храмов.

Всего там 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия.

В связи с этим Епифаний обращается в ОБСЕ, к странам-подписантам минских соглашений, ЕС с призывом повлиять на ситуацию.

23 февраля в Министерстве культуры сообщили, что уже около 340 парафий Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.