Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.02.2019, 19:24

Боевики в Донбассе хотят захватить украинские церкви – Епифаний

Боевики в Донбассе хотят захватить украинские церкви – Епифаний - Фото
Митрополит Епифаний (фото - EPA)

Боевики требуют, чтобы украинские храмы и священники зарегистрировались согласно фейковым законам псевдореспублик

Реклама
Реклама

С 1 марта возникнет угроза полного запрета деятельности общин и священников Украинской церкви, конфискации имущества и депортации священнослужителей, заявил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, передает пресс-служба Единой поместной Украинской православной церкви.

Основание для этого, как уточняется, - незаконное требование "зарегистрироваться по законам республики".

Реклама

Епифаний отметил также, что на протяжении всех лет войны в отдельных районах Донецкой и Луганской систематически нарушаются права верующих, это проявляется в гонениях, издевательствах, арестах, захвате храмов. 

Всего там 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия.

В связи с этим Епифаний обращается в ОБСЕ, к странам-подписантам минских соглашений, ЕС с призывом повлиять на ситуацию.

23 февраля в Министерстве культуры сообщили, что уже около 340 парафий Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, война, Донбасс, церковь, храмы, священники, епифаний, пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 