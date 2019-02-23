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23.02.2019, 09:30

340 парафий МП перешли в ПЦУ - Минкульт

340 парафий МП перешли в ПЦУ - Минкульт - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

В министерстве отмечают, что более активный процесс искусственно сдерживается

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В Украине уже около 340 парафий Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины. Об этом в эфире 5 канала сообщил глава департамент по вопросам религий Министерства культуры Андрей Юраш.

"Я уверен, что процесс сдерживается искусственно и в ближайшие месяцы, думаю, будут намного более динамичные тенденции", - сказал также он.

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Юраш пояснил, что искусственное сдерживание подразумевает наличие "внешних механизмов", нацеленных на то, чтобы не позволить максимальному количеству парафий перейти в ПЦУ.

10 февраля сообщалось, что в Житомирской области на священников, которые перешли в ПЦУ, оказывается давление иерархом РПЦ митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. 

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Теги: церковь, священники, пцу, парафии, мп
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