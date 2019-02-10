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10.02.2019, 23:15

В Житомирской области угрожают священникам, которые перешли в ПЦУ

В Житомирской области угрожают священникам, которые перешли в ПЦУ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Житомирской епархии ПЦУ отметили, что Овруцкая епархия РПЦ проводит агитацию на приходах, распространяя листовки провокационного содержания

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В Житомирской области на священников, которые перешли в ПЦУ, оказывается давление иерархом РПЦ митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. Об этом говорится в сообщении Житомирской епархии ПЦУ.

"Он рассылает духовенству смс-сообщение с угрозами и призывами к покаянию. Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общинах, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться", - отмечается в сообщении.

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Также Овруцкая епархия РПЦ проводит агитацию на приходах, распространяя листовки провокационного содержания о запрете священника и покаяниях всех, кто перешел в ПЦУ.

Фото: saint.in.ua

"Житомирская епархия ПЦУ заявляет, что все переходы приходов и священнослужителей происходят согласно действующему законодательству Украины и канонам православной церкви, поэтому любые запугивания и угрозы недопустимы", - отмечается в сообщении.

28 декабря 2018 года прихожане Свято-Покровского храма и прихожане храма Чуда архистратига Михаила в Винницкой области приняли решение оо своем переходе из юрисдикции УПЦ МП и присоединении к православной церкви Украины.

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Теги: угрозы, рпц, пцу, житомирская епархия
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