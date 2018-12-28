Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.12.2018, 12:07

Сразу два прихода УПЦ МП в Винницкой области присоединились к ПЦУ

Сразу два прихода УПЦ МП в Винницкой области присоединились к ПЦУ - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

Винницкой епархии ПЦУ отметили, что решение было принято после обсуждения на общем собрании религиозной общины

Реклама
Реклама

Прихожане Свято-Покровского храма и прихожане храма Чуда архистратига Михаила в Винницкой области приняли решение оо своем переходе из юрисдикции УПЦ МП и присоединении к православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

"Решение было принято после обсуждения на общем собрании религиозной общины. Несколько гостей из соседней прихода, которая осталась в Московском патриархате, пытались агрессивно агитировать против Украинской церкви, и в конце концов, все их попытки не увенчались успехом", - отметили в пресс-службе.

Реклама

В Винницкой епархии уточнили, что за поместную православную церковь Украины, которая является канонической, независимой в своем управлении и равноправной среди 15-ти автокефальных православных церквей мира, проголосовали 60 прихожан вместе со своим настоятелем протоиереем Владимиром Мельниковичем.

Абсолютно единодушно также поддержали прихожане предложение присоединиться к православной церкви Украины и на другом приходе в селе Ивановка Винницкого района.

19 декабря митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) провел литургию в Киеве в Спасо-Преображенском храме УПЦ МП и во время службы объявил о переходе его прихода в поместную церковь Украины.

Ранее Винницкий собор Московского патриархата перешел в УПЦ: присутствующие в храме аплодировали и выкрикивали "Браво".

Отправить:
Распечатать:
Теги: религия, автокефальная церковь, пцу, винницкая епархия пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 