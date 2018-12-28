Сразу два прихода УПЦ МП в Винницкой области присоединились к ПЦУ

Фото: orthodox.vinnica.ua

Прихожане Свято-Покровского храма и прихожане храма Чуда архистратига Михаила в Винницкой области приняли решение оо своем переходе из юрисдикции УПЦ МП и присоединении к православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

"Решение было принято после обсуждения на общем собрании религиозной общины. Несколько гостей из соседней прихода, которая осталась в Московском патриархате, пытались агрессивно агитировать против Украинской церкви, и в конце концов, все их попытки не увенчались успехом", - отметили в пресс-службе.

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В Винницкой епархии уточнили, что за поместную православную церковь Украины, которая является канонической, независимой в своем управлении и равноправной среди 15-ти автокефальных православных церквей мира, проголосовали 60 прихожан вместе со своим настоятелем протоиереем Владимиром Мельниковичем.

Абсолютно единодушно также поддержали прихожане предложение присоединиться к православной церкви Украины и на другом приходе в селе Ивановка Винницкого района.

19 декабря митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) провел литургию в Киеве в Спасо-Преображенском храме УПЦ МП и во время службы объявил о переходе его прихода в поместную церковь Украины.

Ранее Винницкий собор Московского патриархата перешел в УПЦ: присутствующие в храме аплодировали и выкрикивали "Браво".