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Боевику, который пьяный с ножом напал на бойца ВСУ на Донбассе, грозит пожизненное

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 17:13
Боевику, который пьяный с ножом напал на бойца ВСУ на Донбассе, грозит пожизненное - Фото
Боевик гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Прокуратура закончила досудебное расследование по инциденту, который произошел 24 февраля этого года – тогда на позициях опорного пункта Вооруженных Сил Украины на Донбассе пьяный российский боевик напал с ножом на украинского бойца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Террористу грозит пожизненное заключение. Ему инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины; создание незаконных вооруженных формирований; незаконное обращение с оружием; посягательство на жизнь военнослужащего.

Сообщается, что он был неоднократно судим и служил в составе так называемой "первой отдельной мотострелковой Славянской бригады".

Станислав Стороженко
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Донецкая область боевики ВСУ война Донбасс прокуратура
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