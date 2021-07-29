Боевику, который пьяный с ножом напал на бойца ВСУ на Донбассе, грозит пожизненное

Прокуратура закончила досудебное расследование по инциденту, который произошел 24 февраля этого года – тогда на позициях опорного пункта Вооруженных Сил Украины на Донбассе пьяный российский боевик напал с ножом на украинского бойца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Террористу грозит пожизненное заключение. Ему инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины; создание незаконных вооруженных формирований; незаконное обращение с оружием; посягательство на жизнь военнослужащего.

Сообщается, что он был неоднократно судим и служил в составе так называемой "первой отдельной мотострелковой Славянской бригады".

24 февраля оккупант напал с ножом на украинского военного, тот применил оружие.

Станислав Стороженко

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