На Донбассе оккупант напал с ножом на украинского военного, тот применил оружие – Бутусов

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На позициях опорного пункта ВСУ на Донбассе российский оккупант напал с ножом на украинского военного. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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По его информации, боец ВСУ обнаружил вооруженного штык-ножом оккупанта на позициях ВСУ у поселка Чемарлык.

"Наемник бросился на нашего солдата, и сумел порезать щеку солдата ножом. В ответ солдат произвел выстрел, пуля попала в туловище этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь. Угрозы для жизни нашего бойца нет", – написал Бутусов.

Волонтер и журналист Мирослав Гай подтверждает эту информацию, уточняя, что оккупант прятался в окопе. "Враг уже залезает в наши окопы для совершения диверсий", – написал он в Facebook.

"Причины и обстоятельства появления тела на наших позициях, и как ему удалось преодолеть минные поля и выжить, устанавливаются", – сообщил Бутусов.

ДОПОЛНЕНО В 18:50. В штабе ООС сообщили, что недалеко от Чермалыка украинский военный на наблюдательном посту задержал боевика оккупационных войск РФ, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания боевик нанес военному легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта, рассказали в штабе.

22 февраля в результате двух выстрелов из противотанкового оружия со стороны боевиков РФ на Донбассе погиб военнослужащий 72-й бригады Вооруженных сил Украины, еще один боец ранен.

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Вадим Ребрина

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