Боевики РФ обстреляли на Донбассе пост ВСУ из противотанкового оружия – один боец погиб

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В результате двух выстрелов из противотанкового оружия со стороны боевиков РФ на Донбассе погиб военнослужащий 72-й бригады Вооруженных сил Украины, еще один боец ранен. Об этом сообщил во время брифинга главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

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По его словам, российские оккупационные войска обстреляли наблюдательный пост в районе шахты Бутовка – украинские солдаты вели оттуда наблюдение.

Несмотря на это, Хомчак заявил, что ситуация в зоне операции объединенных сил "контролируема и резких изменений там не происходит".

"Признаков создания наступательных группировок противника тоже не выявлено", — добавил Хомчак.



Он указал, что идут уже 211 сутки режима "всеобъемлющего прекращения огня".

ДОПОЛНЕНО В 16:30: Украинская сторона из Совместного центра контроля и координации направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ, сообщается в Telegram-канале делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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Станислав Стороженко

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