Боевики РФ обстреляли на Донбассе пост ВСУ из противотанкового оружия – один боец погиб
В результате двух выстрелов из противотанкового оружия со стороны боевиков РФ на Донбассе погиб военнослужащий 72-й бригады Вооруженных сил Украины, еще один боец ранен. Об этом сообщил во время брифинга главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.
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По его словам, российские оккупационные войска обстреляли наблюдательный пост в районе шахты Бутовка – украинские солдаты вели оттуда наблюдение.
Несмотря на это, Хомчак заявил, что ситуация в зоне операции объединенных сил "контролируема и резких изменений там не происходит".
"Признаков создания наступательных группировок противника тоже не выявлено", — добавил Хомчак.
Он указал, что идут уже 211 сутки режима "всеобъемлющего прекращения огня".
ДОПОЛНЕНО В 16:30: Украинская сторона из Совместного центра контроля и координации направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ, сообщается в Telegram-канале делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.
- С 21 января по 2 февраля 2021-го на Донбассе от пуль снайперов погибли трое украинских военных.
- 6 февраля двое военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве, еще один ранен.
- 11 февраля, во время визита президента Владимира Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного. Позже в тот же день от рук российских оккупантов погиб еще один украинский боец.
- 14 февраля, на Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных.
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