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Богдан набрал группу: будет готовить послание Зеленского к Раде

Богдан набрал группу: будет готовить послание Зеленского к Раде - Фото
Владимир Зеленский на своей инаугурации (фото - пресс-служба президента)
09.10.2019, 15:49

Рабочая группа в двухмесячный срок должна подготовить проект послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины - и показать его президенту

Руководить группой подготовки ежегодного послания президента Владимира Зеленского к парламенту будет глава его офиса Андрей Богдан. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте Офиса президента.

Замом Богдана, который обеспечит методическое и научное обеспечение подготовки, будет директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

Помимо них, в состав группы вошли:

Сергей Шефир - первый помощник президента, замглавы группы;
Сергей Трофимов - первый замглавы ОПУ;
Андрей Ермак - помощник президента;
Сергей Борзов - руководитель Госуправления делами;
Алексей Днепров - руководитель Аппарата ОПУ;
Юрий Костюк - замглавы ОПУ;
Игорь Жовква - замглавы ОПУ;
Анна Коваленко - замглавы ОПУ;
Юлия Ковалив - замглавы ОПУ;
Андрей Смирнов - замглавы ОПУ;
Кирилл Тимошенко - замглавы ОПУ.

Глава ОПУ сможет менять состав группы и привлекать к работе чиновников, ученых - украинских и зарубежных, общественников, а также "независимых экспертов".

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верховная рада послание
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