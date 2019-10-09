Богдан набрал группу: будет готовить послание Зеленского к Раде

Владимир Зеленский на своей инаугурации (фото - пресс-служба президента)

Руководить группой подготовки ежегодного послания президента Владимира Зеленского к парламенту будет глава его офиса Андрей Богдан. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте Офиса президента.

Замом Богдана, который обеспечит методическое и научное обеспечение подготовки, будет директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

Помимо них, в состав группы вошли:

Сергей Шефир - первый помощник президента, замглавы группы;

Сергей Трофимов - первый замглавы ОПУ;

Андрей Ермак - помощник президента;

Сергей Борзов - руководитель Госуправления делами;

Алексей Днепров - руководитель Аппарата ОПУ;

Юрий Костюк - замглавы ОПУ;

Игорь Жовква - замглавы ОПУ;

Анна Коваленко - замглавы ОПУ;

Юлия Ковалив - замглавы ОПУ;

Андрей Смирнов - замглавы ОПУ;

Кирилл Тимошенко - замглавы ОПУ.

Глава ОПУ сможет менять состав группы и привлекать к работе чиновников, ученых - украинских и зарубежных, общественников, а также "независимых экспертов".