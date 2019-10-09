Богдан набрал группу: будет готовить послание Зеленского к Раде

Руководить группой подготовки ежегодного послания президента Владимира Зеленского к парламенту будет глава его офиса Андрей Богдан. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
Замом Богдана, который обеспечит методическое и научное обеспечение подготовки, будет директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.
Помимо них, в состав группы вошли:
Сергей Шефир - первый помощник президента, замглавы группы;
Сергей Трофимов - первый замглавы ОПУ;
Андрей Ермак - помощник президента;
Сергей Борзов - руководитель Госуправления делами;
Алексей Днепров - руководитель Аппарата ОПУ;
Юрий Костюк - замглавы ОПУ;
Игорь Жовква - замглавы ОПУ;
Анна Коваленко - замглавы ОПУ;
Юлия Ковалив - замглавы ОПУ;
Андрей Смирнов - замглавы ОПУ;
Кирилл Тимошенко - замглавы ОПУ.
Глава ОПУ сможет менять состав группы и привлекать к работе чиновников, ученых - украинских и зарубежных, общественников, а также "независимых экспертов".