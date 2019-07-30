Богдан не исключает досрочных местных выборов. Но есть проблема

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает проведение досрочных местных выборов при выполнении нескольких условий. Об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, будут ли назначены досрочные местные выборы.

"Местные перевыборы невозможны досрочно без принятия соответствующего закона, конфигурация которого мне пока непонятна. Плюс у нас есть проблема неоконченной реформы местного самоуправления - часть выборов ОТГ состоялась, часть не состоялась. По логике законодательства, было бы логичным завершить формирование ОТГ, а тогда провести перевыборы всех в новой реальности, в новом самоуправлении. Но будет ли принято такое решение - это, опять таки, диалог с депутатами", - сказал он.

23 июля глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что досрочные местные выборы в Украине могут состояться в 2020 году. Он считает, что большая часть органов чиновников на местах "неэффективно используют те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации".