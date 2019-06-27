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27.06.2019, 09:13

Богдан не исключает похода в премьеры

Богдан не исключает похода в премьеры - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - пресс-служба президента)

Также руководитель Офиса президента рассказал, что зарплата у него "немножко меньше", чем у Зеленского: около 24 000 гривень, но ее он пока не получал

Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что в будущем сможет стать главой правительства. Об этом он рассказал каналу 1+1.

Отвечая на вопрос журналиста об амбициях в политике и перспективах увидеть его в кресле премьера, чиновник ответил: "Пока нет, но ноубоди ноуз (nobody knows, то есть "никто не знает", - ред.)".

По его словам, у него три телефона, причем президент Владимир Зеленский единственный может звонить ему на все три: "У него есть особенность: он их (номера, - ред.) забывает. Путает и злится: "Почему ты не брал трубку". Я спрашиваю - на какой телефон звонил? Не на тот".

Глава ОП утверждает, что "давно не общался" с бывшим работодателем - олигархом Игорем Коломойским, но "иногда разговаривает". "Раньше практически каждый день встречался. Сейчас я не могу с ним встретиться и выпить кофе. Я не человек Коломойского. Я человек Зеленского", - отметил Богдан.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей богдан, офис президента
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