Богдан: Портнов - мой многолетний друг

Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)

Бывший замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов, который полтора месяца назад вернулся в Украину из России и подал в суд на представителей прошлой власти, включая пятого президента Петра Порошенко, - "многолетний друг" нынешнего главы Офиса президента Андрея Богдана. Об этом последний заявил РБК-Украина.

Богдан считает, что вернуть Портнова во власть "было бы неправильным политическим решением", и президент Владимир Зеленский против этого.

"Мы не можем себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг", - сказал Богдан.

Ранее он заявил, что если не разрешить Донецку и Луганску региональный русский язык, то "тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области".

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